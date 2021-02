Señor director:



Se trata de un tema que es recurrente cada año, pero no por ello no deja de provocar molestias. Se trata del cobro de la cooperadora escolar que como se ha dicho miles de veces no es obligatorio ni una exigencia para que el alumno curse normalmente. Las quejas se han hecho escuchar en estos días y hacen referencia a que hay algunas escuelas en las que se exige el pago. Esperemos que una vez más, desde las áreas específicas se vuelva a aclarar este tema y que el que quiera y pueda colaborar con la cooperadora lo haga por su propia voluntad.



Eduardo Marcelo Ruarte

DNI 14.927.001