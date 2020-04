Señor director:



Mientras los casos del Covid-19 avanzan en el mundo entero, El gobierno nacional ha tomado medidas muy importantes para detener el avance de esta pandemia, declarando que es más importante la vida y la salud de los argentinos antes que la economía, a lo cual aplaudimos.



Pero en medio de la lucha por la vida de muchos argentinos que están padeciendo el brote del Covid-19, el Ministro de Salud de la nación declara que el estado va a garantizar la interrupción del embarazo al cual le llaman legal pero que no es legal. Entonces cual es la prioridad? No era la vida la prioridad? Dejamos de asistir a cientos de enfermos que padecen distintas problemáticas de salud porque ahora lo que importa es la vida y no poner a nadie en riesgo por el Covid-19, pero si hay financiamiento para terminar con la vida de los niños por nacer?.



En este tiempo es importante tener un solo discurso, si el discurso es la vida, la vida vale para todos, ancianos, niños, adultos, niños por nacer. Sino estamos discriminando a los más indefensos y privándoles de un derecho adquirido que es la vida, nadie puede quitarle la vida a nadie.



Esperamos que nuestro presidente y su gabinete reflexionen acerca de esto.



Como iglesia seguimos orando para que todos estemos a salvo de esta pandemia y podamos vivir en plena libertad y amor. La Iglesia evangélica Eben-Ezer les comunica a todos los lectores que tenemos cubierta las 24 horas del día con oración. Oramos por la familia, por el trabajo y por la salud ya que para Dios nada es imposible.

Pr. Albino Saavedra DNI 26.790.444