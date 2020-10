Señor director:

En ciertos momentos de estos últimos meses suelen verse columnas de humo en distintos lugares, más precisamente en zonas rurales del Gran San Juan. Se trata de aquellos que queman pastizales para ahorrarse el gasto en dinero que les ocasiona la limpieza de terrenos para llevar a cabo algún tipo de actividad como siembra, por ejemplo o por el solo hecho de limpiar los potreros. Lo cierto es que el daño ambiental que provocan es mucho y quisiera pensar que no se dan cuenta. Por ejemplo, el silencioso trabajo que hacen las abejas para polinizar es de vital importancia, no solo para el ser humano, sino para los seres vivos en general. Las aves y otros animales de diferentes especies que habitan estos lugares también forman parte del ecosistema y con estos incendios provocados, solo se destruye la cadena alimenticia de la fauna. Podría seguir con más ejemplos, pero sólo quisiera que esta carta sirva para que todos tomemos conciencia de que si no cuidamos el medio ambiente, las consecuencias serán inimaginables y dañinas para la vida en el planeta.

Micaela Saldaña

DNI 14.393.025