Señor director:



Hasta hace algunos días, una de las situaciones que los médicos con asombro destacaban es que muchas personas no asistían al consultorio, ya sea privado como público en los centros sanitarios llamados comunmente "salitas''. El motivo era el miedo a contagiarse del covid-19, según manifiestan los galenos. Sin embargo hay que tener presente que en San Juan no se ha detectado la circulación de este virus. Solo se descubrió que el virus llegó en personas que venían de otros lugares. Por lo tanto, no hay que descuidar la salud, en especial de las personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, entre otras. Los estudios que se iniciaron hay que continuarlos y no automedicarse. Es necesario concurrir al médico, a los consultorios externos de los centros de salud que están en todos los departamentos. No descuidar la salud es una forma de cuidar la vida.

Gabriela Ramos Gil

DNI 13.390.376