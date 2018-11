Señor director:



Es loable ver en redes sociales como de manera personal, muchas personas se ocupan de aquellos animales que son abandonados en la calle, baldíos o espacios públicos, por quienes no se hacen responsables de ellos. En especial sabemos que se trata de perros callejeros, que nacen sin dueños y a veces no son adoptados. Sin embargo, hay otro factor que hay que tener en cuenta. Se trata de los animales, ya sea perros o gatos, que tienen dueños, tienen casa donde vivir, pero sus amos no los cuidan y los animalitos salen a la calle. Muchos de ellos, suelen perderse o del miedo le ladran a los vehículos que pasan por la calle. Es necesario tomar conciencia y no dejar que las mascotas tomen la calle sin que sus dueños estén ahí, para cuidarlos. No todo lo pueden hacer las personas solidarias ni los organismos públicos. Debemos tomar conciencia de cuidar a los seres vivos (en este caso las mascotas), y el medio ambiente.