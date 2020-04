Señor director:



Las noticias sobre la pandemia nos abruman. A veces es necesario escuchar las voces oficiales tanto propias como de otros países. En ese sentido, en algunas naciones también se habla de proteger y aislar a las mascotas en casa, para evitar contagios, que ya se han manifestado en felinos. Por tal motivo, debemos ser prudentes y no dejar que nuestras mascotas como gatos y perros, anden por la calle. Debemos protegerlos. Lo mismo que a los perros de la calle. Si bien ellos andan muchas veces a la deriva, si queremos brindarle agua y alimentos, tratemos de usar guantes y barbijos para no contagiarlos y que el virus no se propague. Todas las precauciones que tomemos estarán bien, si es en defensa de los seres vivos.