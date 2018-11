Señor director:



Hace un par de días tuvimos una jornada infernal debido al calor. Según datos oficiales, la temperatura llegó a los 39.5 grados. Pero en algunos lugares la marca fue de unos 44 y 46 grados. El cuidado de adultos mayores como los bebés y niños es prioritario para evitar enfermedades y hasta riesgos de vida. En este contexto están las mascotas y aquellos animales callejeros que no tienen quién se ocupe de ellos. Por tal motivo, se hace necesario, por una cuestión de solidaridad, que los sanjuaninos coloquemos recipientes de agua fresca debajo de los árboles que están en las veredas de nuestras casas, para que estos animalitos puedan beber agua y no mueran de calor y sed. No es un gran esfuerzo, sólo se trata de ser compasivos con estos seres vivos, que no tuvieron la fortuna de tener un hogar.