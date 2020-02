Señor director:



Tanto el agua como los árboles son bienes muy preciados en San Juan. Son parte vital para toda la población. Sin embargo, no la cuidamos. Las autoridades provinciales manifestaron que esta temporada hay una severa escasez de agua para embalsar en los diques, por lo tanto, los consumidores debemos dejar de despilfarrar para cuidar este precioso líquido. La provincia no es ajena al cambio climático y por lo tanto, hay que modificar costumbres para hacerle frente a este daño ocasionado por el ser humano. En ese sentido, en distintos países se dan consejos sobre el uso del agua. Esto también se debería hacer aquí como forma de concientizar a toda la población sobre el buen uso del agua, ya sea para consumo humano, como para el lavado de ropa y vajilla. Por lo general, deberíamos tomar conciencia de que no se puede estar 10 o más minutos para ducharse. En otros países con medidores de agua, los consumidores ya se hicieron a la idea de bañarse en el menor tiempo posible con el fin de no malgastar el agua. Por otra parte, al lavar la vajilla, se recomienda no dejar la canilla del agua abierta de forma permanente, sino utilizarla a medida que se lava cada pieza. Lo mismo sucede con el lavado de ropa. Se sugiere juntar mucha ropa y hacer un solo lavado para evitar el malgasto. Por otra parte, todavía quedan costumbres que hay que modificar si se quiere ahorrar agua. Una de ellas es que hay personas en muchos barrios que todavía tienen la mala costumbre de regar el asfalto. Cuando en realidad, se destruye la calle. Lo mismo ocurre con quienes lavan las veredas y el agua cae a la calle, rompiéndola, cuando durante décadas se usó el lampazo para limpiar y darle brillo a las veredas. Se hace necesario que cada uno racione el uso de agua. Y, en conjunto, las autoridades gubernamentales deberían encarar una campaña sobre el tema. No basta sólo con el horario impuesto por OSSE, sino que se debería brindar consejos útiles para evitar el mal gastar el agua, que nos da vida.



Ramón Ochova

Poeta costumbrista