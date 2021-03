Señor director:



Parece que los seres humanos no tomamos conciencia de las situaciones dramáticas que nos plantea la realidad en la que vivimos. Por un lado tenemos una pandemia de un virus desconocido, el cual enferma y mata, mientras que en general las personas sanas no hacen caso de ningún tipo de precaución para no contagiarse ni infectar a otros. Por otro lado, en lo que se refiere a San Juan y que tiene que ver también con la vida, vemos que el agua para consumo humano es reducida y que así y todo se despilfarra. También se malgasta el agua de regadío para las chacras y fincas, ya que nunca hubo voluntad de ningún sector en invertir para colocar el riego por goteo. Por tal motivo, se desperdicia inmensas cantidades de agua que servirían para consumo humano. Ante esta situación en que la vida de los sanjuaninos pende de un hilo, se hace necesario que de una vez por todas, que los distintos sectores de la comunidad dejen de especular política y económicamente para trabajar por el bien común.

Domingo Andrada

