Señor director:



Es increíble ver personas que riegan la calle, incluso las asfaltadas, con agua potable en plena crisis hídrica. Con toda la información que disponemos por los medios de comunicación y redes sociales, no se puede estar ignorando esta situación. Si faltara casi en su totalidad el agua, no quiero imaginarme lo que ocurriría en la provincia. Es de vital importancia que todos los sanjuaninos seamos responsables en el uso del agua y de todas las energías naturales. Al parecer, muchos comprovincianos no se dan cuenta de que estamos a las puertas de un situación hasta hace poco inimaginable que es la total falta de agua. Es de esperar que recapacitemos, desde las más altas esferas del poder hasta el más humilde de los sanjuaninos. Hay que cuidar el agua.



Adolfo Bernales

DNI 10.783.476