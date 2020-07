Señor director:



Este año 2020 es histórico para la humanidad. Una pandemia nos afecta. Cada pueblo toma medidas y nosotros, en nuestra patria chica que es San Juan, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es por eso que gobernantes y pueblo estamos enfocados en tomar precauciones para evitar que este virus como otras enfermedades nos hagan daño. No debemos tener miedo, pero si, aumentar precauciones para evitar problemas de salud. Sabemos de los esfuerzos que el personal médico, de seguridad y de la ciudadanía en su conjunto. La higiene en este caso es fundamental para evitar problemas de salud. Y, en ese sentido, creo que debemos apuntar, no solo a la higiene de nuestro cuerpo, sino de nuestras casas como de las acequias, baldíos y calles. Debemos trabajar unidos junto a los municipios, para limpiar y evitar que alimañas, insectos como moscas y mosquitos, nos jueguen una mala pasada. Hay que tener en cuenta que el dengue acecha, por lo cual no hay que darle posibilidades de contagio. No debemos tener agua estancada en recipientes como en cunetas. Además, debemos tener en cuenta las recomendaciones que nos indican desde los organismos oficiales. Los sanjuaninos sabemos de tragedias como los sismos. Esta es una batalla más que vamos a ganar si somos responsables y solidarios.