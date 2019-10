Señor director:



Leo en DIARIO DE CUYO una nota referida al INTA sobre la capacitación en familias para cultivar en su casa verduras, para lo que les entregan también las semillas. Por lo cual felicito al INTA. Sobre éste tema hace tiempo que quería hacer referencia, por experiencia propia vivida cuando era muy niña, que la relataré, mi familia pudo superar parte que en éste caso una tragedia natural. A mi familia y a todos los sanjuaninos les tocó vivir la desgracia del terremoto de 1944. Donde todos perdieron todo, desde la casa hasta el trabajo. El gobierno entregó a mi familia dos casillas, donde yo pasé mi primera infancia, hasta que se construyeron barrios. Mi padre adquiere una casa en el Barrio Sarmiento, en Rawson. Lo primero que hizo en el fondo de la casa fue plantar unas parras, y debajo de ellas realizó una chacra, plantó árboles frutales, he hizo un gallinero. Construyó además un horno de barro para hornear pan. Con todo ello, creo yo, superó parte de esa crisis que vivíamos. Por todo lo que se está pasando ahora, me vino a la memoria todo aquello, y me preguntaba, por qué en las escuelas no se les enseña a los niños a realizar pequeñas granjas en el fondo de sus casas y un gallinero, que ayudaría a superar ésta crisis alimentaria. No sé si hay todavía maestros rurales como los que egresaban de la Normal San Martín, pero los actuales maestros aunque no sean rurales, leyendo un poco en libros de agricultura pueden enseñarles a los niños incluido en alguna materia, como Geografía o Ciencias naturales, por ejemplo. Podemos superar en algo una crisis, generando ideas de formas de autoabastecimiento alimentario. Vuelvo a felicitar al INTA y les digo, lleven el programa a las escuelas.





María Teresa Forradellas DNI 9.984.499