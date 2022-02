Señor director:

Más allá de todos los reclamos que hay con la RedTulum, hay otros aspectos para tener en cuenta y son algunas deficiencias que se observan en las estaciones de relevo como los techos del sector donde espera la gente que son pequeños y no protegen mucho del sol ni las rigurosas condiciones climáticas de la provincia. Es una pena que después de los fondos que se han invertido para la construcción de estas estructuras ahora se den cuenta de que no son muy funcionales y que no cumplen el objetivo para el que fueron construidas.



Los responsables del diseño deberían considerar la posibilidad de adaptar la actual estructura a los requerimientos de la gente.