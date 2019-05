Una caricia al alma resultó la soleada tarde del domingo pasado, cuando en la cancha de Del Bono se inauguró la nueva tribuna oficial del club. Lo fue para mí y para todos los que estuvieron presentes; por supuesto, una numerosa hinchada del club de la Esquina Colorada y altas autoridades del deporte sanjuanino. Estuvieron presentes el Secretario de Deportes, Jorge Chica, el sub secretario de Deportes Federados y de Alto Rendimiento, Alberto Naveda, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, el candidato a intendente Marcelo Delgado, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Alberto Platero, y otros representantes del deporte más popular. Nadie más que el doctor "Lucho'' Salcedo Garay, actual presidente de Del Bono, podría haber reunido en torno a tan significativa obra, a esa cantidad de gente, tan calificada como numerosa. También estuvieron viejas glorias del club, entre los cuales el más antiguo fue el "Negro'' Chirino, aquél marcador de orilla que llamábamos "hachita de mano'', e integrante del famoso trío defensivo de Avila, Vidable y Chirino, que no se olvida a pesar de los años transcurridos. También estuvo la banda de la Policía de la Provincia, que ejecutando hermosos temas vinculados al deporte, vistió de música una tarde muy apreciada. Chica, Martín, Delgado, Platero y Salcedo Garay, usaron sucesivamente de la palabra, y a renglón seguido fui invitado por el presidente a entonar una cueca dedicada "A la Esquina Colorada'', que tuvo el acompañamiento en la voz del mismo Salcedo Garay y de mi amigo Juan Videla, y que tuvo un eco muy sentido pues estábamos en casa y todos tirábamos para el mismo lado. La cueca recuerda antiguos vecinos de la esquina, y nombra al club Del Bono, como su hijo pródigo. En su epílogo evoca, grita y se regocija, en un verso categórico: "Villalba, Peña y Muñoz, ¡es la esquina Colorada!''. Como una manera de hilar, con la fibra del sentimiento, nuestro club, sus héroes deportivos y la histórica esquina barrial. Esa cancha, esos rostros, la profusión de colores blancos con el celeste en horizontal, me llevaron por momentos a otras épocas. Como ocurre normalmente cuando uno vuelve a pisar un suelo querido. Como el de la casa que fue de nuestros padres y volvemos a transitar cuando apenas le quedan los recuerdos. Allá por los sesenta, costo mucho levantar la tribuna popular. La oficial, en su parte Este, fueron unos pocos escalones allende la cancha de básquet, y la otra mitad fueron tribunas de madera. La cancha de básquet fue techada con la plata de la venta de Jorge Pereyra, y ya en años más recientes, se agrando la cancha, se hizo el túnel y otros adelantos. Faltaba que la oficial fuera de cemento. Y es lo que se inauguró este domingo. Jorge Chica prometió el apoyo del Gobierno para otros adelantos, y así el complejo deportivo, humildemente, no para de crecer. Felicitaciones al "Lucho'' y sus colaboradores, a las autoridades, a la hinchada y a los ex jugadores, que se jugaron un partidazo en la previa.







La nueva tribuna Oficial de Del Bono con visitas ilustres