Señor director:

Me he encontrado con la necesidad de realizar un gran número de trámites relacionados con el fallecimiento de un familiar que me tienen muy ocupada haciendo que descuide mis obligaciones diarias. Es increíble que para cada gestión nos pidan la misma documentación una y otra vez y que en ocasiones haya que presentar los mismo papeles dos o tres veces. Los trámites son innumerables, desde los que hay que hacer al momento del fallecimiento en la cochería, la obra social, el cementerio y el registro civil hasta los que hay que completar para los seguros, cobro de pensiones, dar de baja tarjetas y servicios propios con los que cuenta cada persona, como teléfono o cuentas bancarias y la tediosa tramitación antes Anses, que de paso demora meses por no decir años para expedirse en cada paso que se da. Para todo hay que sacar turno, hacer colas, presentar documentación y hablar con más de una persona, todo esto agravado por la pandemia en la que muchos se justifican para ser menos eficientes.



Simplificar todo este sistema tendría que ser una prioridad, en momentos en que ha muerto tanta gente por covid.