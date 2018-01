Señor director:



El motivo de la presente es para no dejar pasar la buena labor que se cumple en nuestra sucursal de Anses de Caucete. La buena predisposición del personal de atención al público, en los distintos trámites a realizar, la rapidez para con ellos en la ejecución de los mismos.



En mi caso particular tuve la suerte de ser atendida por un muchacho, quien no tuvo ningún problema en escuchar mi situación y que me orientó rápidamente en la forma de darle solución. En esa ocasión llené una serie de papeles y los dejé allí. A la semana siguiente el tema ya estaba resuelto.



Quise agradecer la pronta respuesta que había tenido y busqué al muchacho que me había atendido. Me indicaron que en realidad quien me recibió ese día era el director de la delegación Caucete de la Anses, el señor Ivan Kadi.



Muchas gracias a él y al resto del personal por la forma de atender a la gente.