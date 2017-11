Señor director:



Me encantó la reflexión del señor Leopoldo Mazuelos Corts sobre el "Día Internacional del Hombre", carta que fue publicada el domingo 12 del mes en curso. Es que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creó una criatura muy especial, con atributos y dones que le enaltecen, y para que no estuviese solo creó la mujer, maravilla de la creación. Mi imaginación me lleva al Jardín del Edén, cuando Dios forma a Eva de la costilla de Adán. Dos seres que están frente a frente contemplándose, atraídos entre sí, "enamorándose", porque desde un comienzo, al darles una "vida sexuada" les dio también el "amor"; dones sagrados que se complementan para el plan divino: la procreación.



Reflexiono sobre esta perfecta obra de Dios: el "hombre" y la "mujer"; creados, no para competir o para dominar uno al otro, ni para ser rivales, sino para "complementarse", surgiendo así lazos de sentimientos profundos, generando también una amistad, iluminada y fortalecida por el amor que consolida toda relación, ya sea matrimonial, familiar, vecinal, laboral. Leyendo a Víctor Hugo, destaco dos de sus muchas expresiones, sobre este tema, que para mí tienen un sentido bellísimo: "El hombre es la más elevada de las criaturas; la mujer es el más sublime de los ideales" y "El hombre es un templo; la mujer es el sagrario; ante el templo nos descubrimos; ante el sagrario nos arrodillamos".