Señor director:



Este 17 de junio es un domingo diferente a los demás, porque se celebra el "Día del Padre''. Cuantas cosas bellas podemos decir de un papá, por lo que agradecemos a esta sección de DIARIO DE CUYO para expresarnos. Entonces resumo y digo que un padre es un regalo que nos da Dios. Debemos valorarlo y cuidarlo porque no sabemos hasta cuándo lo tenemos. Ellos siempre quieren lo mejor para sus hijos y la muestra está dada, nos dan todo. Se desviven por nosotros y siempre están pendientes de que no nos falte nada. Cuando tenemos un problema, ahí preguntan ¿Cuál es?. Nos escuchan y después dan sus consejos que son sagrados, porque ellos ya han vivido más y tienen algo que nosotros no tenemos: "experiencia''. Viejo, mi querido viejo, como dice la canción, te escribo esta carta con todo mi amor, surgido desde lo más profundo de mi corazón. Voy a pedirle a Dios, aunque sé que es un imposible tenerte siempre conmigo. Feliz día papá.





Leonardo Miranda Marini DNI 26.791.864