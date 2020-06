Señor director:



Hoy, domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre. Para quienes los tenemos vivos y para quienes no, también. Para los primeros, un regalo y para los segundos, una flor. Por eso visité el Cementerio de la Capital. Me sorprendió la limpieza de la entrada, los pasillos, las calles internas, la señalización con carteles y hasta las movilidades que tienen para acercar a los visitantes a las galerías alejadas. En gestiones de gobiernos anteriores se remodeló y por suerte lo han sabido mantener. En ese entonces hasta los baños contaban con agua caliente. No sé ahora, eso no lo constaté. Algo me entristeció cuando entré a las galerías, las flores secas que alguna vez llevaron los dolientes, y la tierra acumulada de algunos vientos. Me comentaron que antes los empleados limpiaban con una "flecha'' todos los pabellones y galerías. Lástima que eso no lo siguieron haciendo. Es un lugar de meditación y recuerdos. Es hermoso recorrerlo porque también hay historia al ver mausoleos de familias tradicionales y políticos que hicieron historia en nuestra provincia, dejando huellas en nuestro San Juan.



Beatriz Lobos

DNI 6.482.846