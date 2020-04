Señor director:



Mientras los casos del Covid-19 avanzan en el mundo entero, muchos se preguntan: ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Otros piensan que Dios no ama la humildad, etc., pero vemos que en la Biblia dice que Dios ama al mundo. San Juan 3:16-19 dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas''. Ahora entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Su odio, avaricia y egoísmo le ha llevado a la enfermedad de este mundo. La salvación es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. No se compra, se recibe por gracia. Jesús es garantía de Vida Eterna. Es el único que tienen potestad para perdonar pecados, nadie más. Porque Él murió para pagar la deuda por nuestros pecados. En este tiempo de arrepentimiento y de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, la Iglesia evangélica Eben-Ezer está al servicio de la comunidad. Por motivo comunica a todos los lectores que tenemos cubiertas las 24 horas del día con oración. Oramos por tu familia, por trabajo, por tu salud y por cualquier problema que tengas. Para Dios nada es imposible. Te puedes comunicar al 2644112486 y dejar tu pedido de oración. Dios te bendiga.