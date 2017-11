Señor director:



Ayer, 9 de noviembre, se conmemoró el "Día del Donante Voluntario de Sangre". Por tal motivo, quería compartirles una nota relacionada con la donación del cordón umbilical, una forma "distinta" de dar sangre. Si bien lo más frecuente son los donantes adultos que se presentan espontáneamente a una extracción, hay una posibilidad de donar sangre desde el primer minuto de vida: la del cordón umbilical, un material que muchas familias deciden preservarlo junto al tejido en bancos privados para disponer de este material cuando lo requieran. Sin embargo, otra opción es aprovechar las bondades de la sangre del cordón umbilical donándolo a un banco público. Para quienes decidan tomar este camino, el Dr. Diego Fernández Sasso, Presidente de ABC Cordón (Asociación de Bancos de Células Madre), recomienda tener en cuenta: 1. En Argentina, el banco público de sangre de cordón umbilical de referencia nacional funciona en el centro regional de hemoterapia del Hospital Garrahan. 2. La donación sólo se realiza en maternidades que tienen convenio con el Hospital Garrahan (en la web del hospital es posible encontrar el listado por localidad). 3. Cualquier mujer con un embarazo normal puede ser donante. 4. Existen ciertos requisitos para poder ser donante de sangre de cordón umbilical: - Ser mayor de 18 años. - Tener una edad gestacional mínima de 34 semanas en el momento de la colecta. - Estar cursando un embarazo simple (un solo bebé). - No tener historia médica de enfermedades neoplásicas (cáncer) y/o hematológicas (anemias hereditarias, por ejemplo), entre otras. - No poseer antecedentes o riesgo de padecer enfermedades infectocontagiosas (VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas, Sífilis, etc.).



5. El procedimiento de donación es totalmente gratuito y es un acto totalmente altruista. Las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en el Banco Público del Hospital Garrahan están disponibles para cualquier paciente que las necesite, ya sea en Argentina o en cualquier otro país del mundo.





Marcela Ernst

Account Director

www.brand-partners.com.ar