Dr. Osvaldo Daniel Sánchez, médico especialista en Electrofisiología, fallecido recientemente.



"Falleció un profesional de la medicina muy reconocido en la provincia de San Juan", informaba DIARIO DE CUYO el sábado por la mañana, dando la trágica noticia. Al leer el diario quedé en un silencio que me aturdía. Yo era su paciente jachallero. Se trataba del cardiólogo Dr. Osvaldo Daniel Sánchez, especialista en Electrofisiología, quien tenía apenas 52 años y contaba también con gran reconocimiento entre sus pares. Trabajaba en la Clínica Intercor y el Instituto de Cardiología de la provincia y era un profesional reconocido en su rama. Él fue quien me puso un marcapasos y cada año iba a su consultorio para un control anual. En diciembre del 2020 fue el último control que me practicó. Hoy, de pronto, se ha topado con la muerte. Se ha ido para siempre. En mi última visita lo ví preocupado por una caída que había sufrido, se movilizaba con muletas, con la humildad que lo caracterizaba me pidió que le ayudara con la maleta electrónica para empezar el control, hablamos de muchas cosas, del Covid, de política, de la vida y de Jáchal. Nuestros diálogos eran siempre espontáneos, humildes, claros y sin dudas. Siempre me comentaba de querer venir a Jáchal a controlar a los pacientes con marcapasos así evitaban el traslado y los trastornos de la ciudad. Nunca noté ningún signo de la enfermedad que lo aquejaba, tampoco me lo contó, siempre impulsaba aliento y ganas de vivir a sus pacientes. Esta nota no es sólo una atención al Dr. Sánchez, sino el respeto que creo que todos tenemos, de trasladar a la comunidad demostraciones de historias ejemplares de personas con un sentido profundo de la moral y de valores. Era insospechada la partida de este distinguido profesional. Cuando se deja de lado el interés y otorgarlo a los demás, las personas cultas describen con estos actos su última etapa. Estimado Dr. Sánchez, creo profundamente que por su enfermedad que lo aquejaba usted no le temió a la muerte, sencillamente la esperó. Desde lo más hondo de mi corazón le digo gracias por todo y mis condolencias a su familia y la acompañó en tan doloroso momento. El Dr. Osvaldo Daniel Sánchez fue un ejemplo de capacidad, dedicación, humanidad, hidalguía y humildad que lo caracterizaba, por lo que su ausencia dejó un monumental vacío en los que tuvimos la gracia de conocerlo. Descanse en paz doctor y con los justos.

Por Prof. Fabián Alberto Núñez

Jáchal