Señor director:

Soy una sanjuanina que vive hace 20 años en Países Bajos. Luego de esas dos décadas pude venir a pasear a San Juan. A mis más de 60 años, recién pude ver algo que siempre fue un sueño para mí, ver convertido ese sector que está frente al Autódromo Eduardo Copello, en algo que los sanjuaninos y el turismo pueda disfrutar. Llegué con familiares al atardecer y fue tanta mi felicidad que saqué algunas fotos con la iluminación encendida del Parque Aventura, de la Quebrada de Zonda, tal cual se lo denomina. Quise saber más sobre tan hermosa obra y para ello le pregunté a un policía que hacía guardia en el lugar. Muy amablemente me explicó de qué se trataba. Se trata de un circuito aventura con puente colgante, tirolesa y muchas cosas más. Pero más allá de eso, me encantó la iluminación y la polijidad. Gracias a Dios, que pude ver un avance tan anhelado por los sanjuaninos y en especial rivadavienses en ese sector. Es de esperar que se continúen haciendo más obras en el resto del terreno, para disfrute de todos los sanjuaninos y visitantes. Me voy de San Juan muy feliz por ver un avance que esperaba desde niña.



Elizabeth Krool

DNI 12.672.419