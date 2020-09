Señor director:



Mi curiosidad desde niño me llevó a interesarme en los diseños de vehículos. Por tal motivo luego estudié ingeniería y ya me jubilé hace un tiempo. Ese amor por el diseño me llevó desde pequeño a interiorizarme en los colectivos de pasajeros como también en los trenes. Pues, bien, ayer, se recordó una fecha que es bueno destacar, ya que somos de utilizar el transporte público. Y, es que cada 24 de septiembre se conmemora el "Día del Colectivero" en Argentina. La fecha está inspirada en los hechos ocurridos en 1928 cuando un grupo de taxistas ideó una nueva forma de transportar pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires, esa idea luego fue tomada como "el primer viaje en colectivo".



Según los historiadores, nos tenemos que remontar a la década de 1920, cuando nuestro país atravesaba una fuerte crisis económica. Los taxistas no se quedaron de brazos cruzados. Ellos venían con el negocio en baja con la implementación del tranvía. Entonces, un grupo de choferes se reunió para pensar en una estrategia que los ayudara a afrontar la crisis y conseguir más ingresos. Por eso llegaron a un consenso y decidieron hacer viajes compartidos, llevando a más de una persona en su vehículo realizando dos o tres paradas, en un mismo viaje y fraccionando la tarifa. En la Capital Federal, los primeros pasajeros fueron aquellos que partieron desde Avenida Rivadavia y Lacarra hasta Primera Junta, con una parada intermedia en Flores. En principio, los llamaron Taxi-Colectivo o Taxi Obús, luego Auto Colectivo hasta que quedó "Colectivo".



En los comienzos, el límite por cada vehículo era de cinco pasajeros. No obstante, el cuadro legal era difuso. Pero dado que el servicio fue bien aceptado por la población porteña, los empresarios comenzaron a utilizar todo el espacio disponible (no sólo asientos internos del automóvil, sino también los traspuntines).



Para 1932, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires habilitó decenas de líneas, precisó las medidas que debían tener los coches y la capacidad, que en ese entonces fue de diez asientos. Con el paso del tiempo y dado su éxito la fisionomía de los colectivos se fue modificando hasta parecerse más a los ómnibus, los principales competidores de los taxistas, hasta el día de la fecha.



En el año 2004 cuando decidieron darle un día a los conductores de los colectivos, eligieron la fecha de lo que se consideró como el primer viaje en colectivo, que paradójicamente fue en un taxi.

Por Fernando de la Cruz

DNI 7.209.289