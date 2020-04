"El bodeguero Juan B. Del Bono era un industrial próspero, quien accedió al pedido de los obreros de la bodega en tener una canchita de fútbol. Y les cedió el terreno donde funciona hoy nuestro club, donde hay varias actividades aparte del fútbol. Iba a ver partidos cada tanto, cuando jugaba de local. Me gustaba sentarme detrás del arco que da al Oeste. Eran tribunas angostas. Lo teníamos al arquero a metros. ¡Cómo me gustaba la defensa Ávila, Vidable y Chirino! Ahí estaba el arquero Ávila. Corpulento, de manos grandes, siempre parado en el medio del arco, sin guantes. Chupaba cada tanto un limón bien amarillo, que dejaba en la base del palo derecho, cuando intuía algún rápido avance del equipo contrario. Era émulo de Lev Yashin, el 'Hombre araña', arquero del Dynamo de Moscú, equipo ruso y único balón de oro otorgado a un arquero en 1963 y considerado mejor arquero de la historia. Llamado así por vestir de negro y parecía tener ocho brazos cuando atajaba. Ávila vestía de gris y volaba hacia los ángulos cual el 'araña negra'. En el año 1961, el club Del Bono jugaba la final para ascender a primera 'A'. Si ganaba salía campeón. Ya hacía más de 10 años que no levantaba cabeza. Ya era casi el sol adentro, cuando venía la muchedumbre desde el fondo de la calle Centenario, envueltos en largas banderas argentinas, los mismos colores del club de la Esquina Colorada. Allí fuimos a celebrar, mezclados con la muchachada con pitos, matracas y papelitos. Seguimos por la Cereceto y varias cuadras más. Qué alegría nos dio el querido club Del Bono". Esta nota que he reproducido textual, me llegó reenviada por Jacinto Laciar, firmada por un "grupo de vecinos de la calle Centenario". Me gustó mucho. La calle Centenario, que corre paralela a la San Miguel, en el costado Oeste de la cancha, fue y es habitada por incondicionales hinchas de Del Bono, con mucho de los cuales sostuvimos largos partidos en los "potreros" del lugar. No los voy a nombrar porque seguro que me voy a olvidar de algunos, pero compartí con ellos mi niñez, unidos bajo la pasión unívoca que sentíamos por el querido Del Bono. El partido a que hace mención, se jugó en cancha de San Martín contra Marquesado. Cancha neutral para el partido decisivo, del desempate, y que clasificaría el campeón de la "B". Marquesado tenía un equipo inolvidable. Recuerdo a los hermanos Chicaguala, el arquero Farinela, un back central de apellido Pérez y un cordobés, de apellido Maharbi. Para nosotros, si mal no recuerdo, jugaron Ávila, Vidable y Chirino. Molina, Flores y Astorga. González, Rosas, Villalba, Peña y Muñoz. Ya en el segundo tiempo, el gol del triunfo fue anotado por González, el hábil puntero derecho al que denominaban "Cartero". Se imaginan la alegría. Nos vinimos a nuestra cancha a dar la vuelta olímpica, y el "Gringo" Bautista Marti sacó su camión, donde varios hinchas recorrieron las calles del barrio festejando el campeonato. Una página muy linda en la rica historia de Del Bono.





Por Orlando Navarro

Periodista