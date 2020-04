Nino Bravo, un artista muy querido como recordado, comenzó su corta pero meteórica carrera a la fama desde Argentina.



La muerte puede sorprender en cualquier instante. Incluso en el mejor momento de una persona. Fue un golpe muy duro para sus millones de fanáticos que disfrutaban de esas canciones de amor que con tanto talento interpretaba. El 16 de abril de 1973 fallecía Nino Bravo, uno de los máximos cantautores de baladas románticas en español. Había nacido en Valencia, España, el 3 de agosto de 1944, con el nombre de Luis Manuel Ferri Llopis. Desde un comienzo, la música fue parte de su vida, en forma amateur, en pequeños reductos. Tuvo varias presentaciones sin mucho éxito en distintos lugares. Sus temas no llegaban a tener la repercusión esperada. Sin embargo, el artista no se dio por vencido y siguió insistiendo. Ya con el nombre artístico de "Nino Bravo'', le llegó una oportunidad que no desaprovecharía. Era el verano de 1969. Unos productores le ofrecieron grabar el tema: "Te quiero, te quiero'', canción creada para la película argentina "Kuma Ching'', interpretada con letra distinta por Lola Flores y que por distintas causas, aún teniéndola grabada, la actriz Carmen Sevilla y el cantante Raphael, no había triunfado en el mercado discográfico. Nino la grabó y con ella consiguió un éxito arrollador. Fue elegida la canción del verano. Ese fue su salto al éxito desde Argentina a todo el mundo, en especial Hispanoamérica. A "Te quiero, te quiero'' le siguieron "Noelia'', "Cartas amarillas'' y "Libre'', entre otras.



La historia de su vida también dice que Nino Bravo se casó en 1971 y que en 1972 nació su primera hija. Poco después editó su tercer álbum, titulado "Un beso y una flor''. Con ese trabajo finalmente conquistó el corazón de sus compatriotas y su fama de excelente cantante lo llevó a abrir mercados en todo el mundo hispanoparlante. En medio de su éxito mundial, un accidente de tránsito truncó, no solo su carrera, sino su vida. Ese 16 de abril de 1973, Nino viajaba en un automóvil. Pero, ese vehículo, por alguna razón se despistó en una curva y tras dar varias vueltas de campana, terminó con la vida de ese joven que tenía 28 años y había conquistado el corazón de millones de personas con el romanticismo de sus canciones.





Por Román Martínez

