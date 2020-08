Señor director:



Con motivo de recordarse el aniversario de natalicio del escritor argentino Jorge Luis Borges, tengo el agrado de compartir este comentario al respecto con los lectores de DIARIO DE CUYO.



El escritor argentino Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Le dedicó poesías a su ciudad natal: "A mi ciudad de patios cóncavos como cántaros/ y de calles que surcan las leguas como un vuelo,/ a mi ciudad de esquinas como aureolas de ocaso/ a arrabales azules, hechos de firmamento". También su ciudad le inspiró estos versos:



"Mis años recorrieron los caminos de la tierra y del agua/ y sólo a vos te siento, calle quieta y rosada.//

No he mirado los ríos, ni la mar ni la sierra/ pero intimó conmigo la luz de Buenos Aires". Dijo en la poesía "Arrabal": "Esta ciudad que yo creí mi pasado/ es mi porvenir y mi presente;// los años que he vivido en Europa son ilusorios,/ yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires".



Un tema recurrente en el universo borgeano es la referencia a los compadritos, personajes que hicieron un culto del coraje, viviendo fuera de la ley. En el libro "El otro, el mismo", Borges pregunta:

"¿Dónde estarán, repito, el malevaje/ que fundó en polvorientos callejones/ de tierra o en perdidas poblaciones/ la secta del cuchillo y del coraje?".



La valentía y el arma del malevo le sugieren estos pensamientos:

"El cuchillo. La cara se ha borrado/ y de aquel mercenario cuyo austero/ oficio era el coraje, no ha quedado/ más que una sombra y un fulgor de acero".



Nuevamente menciona los puñales en:

"Una mitología de puñales/ lentamente se anula en el olvido;// una canción de gesta se ha perdido/ en sórdidas noticias policiales".



Expresó Borges en "Milonga de Jacinto Chiclana":



"Algo se dijo también/ de una esquina y de un cuchillo;// los años no dejan ver/ el entrevero y el brillo".

Recordemos los versos de "Milonga del forastero":

"Ya se cruzan los puñales,/ ya se enredó la madeja,/ ya quedó tendido un hombre/ que muere y que no se queja".



Las obras principales de Borges son "Fervor de Buenos Aires" ( 1923), "Luna de enfrente" (1925), "Historia universal de la infamia" (1935), "Ficciones" (1944), "El Aleph" (1949), "El otro, el mismo" (1964), "Elogio de la sombra" (1969), "El oro de los tigres" (1972), "La moneda de hierro" ( 1976).



Sus libros incluyen poesía, ensayos y narrativa. Utilizó líneas atemporales combinando futuro, presente y futuro. Borges enriqueció los textos con citas verdaderas o apócrifas, urdió tramas fantásticas incorporando ideas filosóficas y construyó un mundo literario de laberintos y espejos. Agregó temas de literaturas orientales, espejismos e incógnitas. Jorge Luis Borges, el escritor argentino de mayor proyección universal, falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986.

Por Fanny Escolar de Siere

Profesora en Letras