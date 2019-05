Señor director:



Los padres sobreprotectores suelen considerarse muy buenos padres. En una popular viñeta difundida hace poco se ve como una mamá le está haciendo los deberes a su hijito, que consisten en escribir en una pizarra 40 veces la frase "debo aprender a hacer las cosas solito''. Cuando llega a la 39 la mamá le entrega la tiza al niño mientras le dice: "¡Toma, la última escríbela tú!''. Donde mejor encaja la educación liberal es en el estilo paterno permisivo, que se basa en la transigencia: hay afecto pero no control y exigencia; casi todo está permitido; no se establecen normas de conducta ni límites. Los hijos rehúyen el esfuerzo, lo que genera malos resultados escolares. El estilo autoritativo o democrático (nada que ver con el autoritario), está considerado por los expertos como el mejor, porque combina la exigencia con la persuasión; se marcan límites al comportamiento de los hijos pero en un clima participativo y estimulante; favorece la libertad responsable y crea una elevada motivación de logro. Ese estilo de autoridad "promueve la autonomía responsable y la independencia creadora''. A diferencia de otros, no está centrado en los padres, sino en los hijos, ya que arranca de sus necesidades y fomenta su participación; además sustituye la exigencia externa por la apelación a la auto exigencia; existe confianza entre padres e hijos, pero no "igualdad". Los padres autoritativos tienen en cuenta la opinión de los hijos, pero saben que la decisión final les corresponde a ellos. El estilo autoritativo, a diferencia de los demás, no cae en extremismos. Pienso que sus valores son una buena referencia para la mejora de los restantes estilos.