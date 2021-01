Señor director:

Mahatma Gandhi fue un abogado, político y pensador indio del siglo XIX y XX. Fue considerado como un revolucionario pacifista. Nació el 2 de octubre de 1869 y murió asesinado un día como hoy, 30 de enero, pero de 1948. Reinvindicó y condujo la independencia de la India a través de métodos no violentos. Porbandar fue su ciudad natal, ubicada en la costa al Oeste de la India, fruto del matrimonio de Karamchand Gandhi (primer ministro de la ciudad) y Putlibai Gandhi. Su madre fue una de sus más importantes influencias en la vida, pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar, inclusive hacia otros credos y religiones. Con 18 años se mudó a Londres para estudiar derecho en la University College London. En 1893 trabajó en Sudáfrica, motivado por la lucha de resistencia y desobediencia civil no violenta que estaban llevando a cabo sus compatriotas ante la presión y discriminación del país hacia los hindúes. Gandhi durante 1894 crea un partido político indio que defendía sus derechos. Tras 22 años de protestas no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder y el respeto suficiente como para negociar con el general sudafricano Jan Christian Smuts una solución para el conflicto indio.



En el año 1915 Gandhi regresó a la India, predicó sus valores religiosos, filosóficos y políticos. De estos últimos años destacaron dos grandes protestas sociales: la marcha de la sal (1930) y la reivindicación de la independencia de la India del imperio británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La lucha no violenta condujo a la independencia oficial de la India el 15 de agosto de 1947.



Unos meses más tarde, el 30 de enero de 1948, Gandhi, a la edad de 78 años, fue asesinado por Nathuram Godse, un fanático ultra-derechista hindú relacionado con el gobierno, que encontró en él un obstáculo al alzamiento del hinduismo sobre el resto de creencias y religiones.



Lucía Argañaraz

