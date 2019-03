Señor director:



Transitamos el mes donde conmemoramos a la mujer. Y, precisamente, el día 8 de marzo, en esta recordada jornada, me trajo al presente la carta - saludo que le envié a la primera nieta que cumplió sus 15 años y que la hice extensible a las que después llegaron a esa edad. En ese saludo le expresé lo siguiente: "Desde el momento que te acuné por vez primera en mis brazos, un lazo invisible e indestructible comenzó a unirnos. Eres el retoño de mi hija, realidad de ternura, delicadeza y amor. Quince años pasaron vertiginosamente, atesorando en el cofre de mis recuerdos todos los momentos que pasaste junto a nosotros. Hay uno muy especial, cuya imagen la tengo tan fresca como si fuera ayer. Es aquella tarde cuando comenzaste a caminar solita. Estabas dando tus acostumbrados pasitos, tomándote del sillón, yo te contemplaba con ese gozo especial con que los abuelos contemplamos a los nietos. De pronto te soltaste y con total seguridad caminaste sin la acostumbrada ayuda.



Una etapa que lograste y así fueron sucediendo las que vendrían después: hablar con claridad, ir a la escuela, concluir la primaria y ahora tratando de concluir estos nuevos ciclos que te preparan culturalmente para la vida. A la par hubo y seguirá siempre otro aprendizaje, que no debes dejar de lado y es lo que tus padres te enseñaron y continúan enseñándote: las normas de conducta ética, moral y espiritual, que contribuyen a tu completa educación y formación, que todo ser humano debe recibir. Comienzas a transitar esta nueva etapa de tu vida con un bagaje de ilusiones, proyectos y con renovadas fuerzas. Posees muchos dones, que Dios en su generosidad te ha otorgado, dones que deberás desarrollar para tu bien y el de los demás. Quiero pedirte algo muy especial, que, a partir de este momento comiences a mirar a tu joven y hermosa mamá, con otros ojos. Que tu mirada profunda descubra poco a poco las maravillas que encierra esa mamita que tienes y que por trabajar tanto no tuvo el suficiente tiempo para abrir su corazón y conversar contigo de mujer a mujer, con tiempo y sin apuros. Sé siempre hija, compañera y amiga de tu madre. Recuerdo que muchas veces me decías que no tenías ganas de ayudar en los quehaceres, que estabas desganada, que no podías contener una áspera contestación, que "no te bancabas a tus hermanos''. ¿Sabes una cosa? Yo también pasé por lo mismo. Pero tuve que ejercitar de manera permanente mi voluntad, para vencer todo eso tan negativo que suele suceder. Y eso es lo que debes hacer para que tu carácter tenga fuerza y para que tus actividades y relaciones con el entorno familiar y social tengan el sello de tu personalidad y alcances un lugar de respeto en la vida.



Recuerda que los abuelos siempre estamos para nuestros nietos. Gracias por el cariño que nos prodigas, por los mensajes escritos que nos dejas, que son para nosotros, la dosis de alegría que también necesitamos en nuestra vida de abuelos.