Un niño en vuelo equivocado, pero todo terminaó con final feliz.



Un niño de seis años voló solo a la ciudad estadounidense equivocada tras ser "embarcado incorrectamente" en un avión de Spirit Airlines. Casper viajaba desde Filadelfia para reunirse con su abuela en Fort Myers (Florida). Pero acabó en Orlando a cuatro horas en auto de Fort Myers tras ser embarcado en el avión equivocado. Spirit Airlines se ha disculpado y ofreció reembolsar a su abuela los gastos del viaje para recoger a Casper. Eñ niño debía viajar del aeropuerto internacional de Filadelfia al aeropuerto internacional del suroeste de Florida, en Fort Myers, para reunirse con su abuela, María Ramos. Pero en una escena que recuerda a la película "Mi pobre angelito'', cuando Kevin se equivoca de vuelo y se queda tirado lejos de su familia en Navidad, Casper fue embarcado en un avión con destino a Orlando, que está a 260 km de Fort Myers.



Cuando aterrizó el avión en el que se suponía que debía viajar el pequeño y su nieto no estaba en él, el pánico se apoderó de la señora Ramos. "Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté: "¿Dónde está mi nieto? Se lo entregaron en Filadelfia'', declaró Ramos a WINK-TV, una cadena de televisión de Fort Myers. La azafata le respondió: "No, no llevaba niños conmigo''.



Por suerte, Casper consiguió telefonear a su abuela poco después de aterrizar en Orlando. Ramos condujo entonces desde Fort Myers para recoger a su nieto. Todo terminó con final de película.

Por BBC Mundo