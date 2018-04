Señor director:



De manera cotidiana me informo por medio de DIARIO DE CUYO. Es por eso que puedo refrendar las palabras de muchos lectores con respecto al mal estado de muchos lugares que podrían ser polos turísticos para San Juan. Al pasear por el Parque "Federico Cantoni'', en Rivadavia, me causó tristeza y algo de mal humor. Tristeza porque el lugar que está frente al autódromo "Eduardo Copello'' y al lado del "Jardín de Los Poetas'', está descuidado, casi abandonado. No tiene un diseño que lo distinga como lugar turístico, carece de servicios como baños, al menos químicos. No hay agua potable, ni parrilleros como tampoco comercios. Mal humor, porque creo que los sanjuaninos nos merecemos ser tratados con respeto por parte de quienes circunstancialmente gobiernan. Son pocos los lugares gratuitos a los que se puede ir con la familia y disfrutar de una jornada o medio día de esparcimiento, disfrutar de un asado o unos mates en medio de la naturaleza. Y este parque podría darnos esas comodidades y ser bien administrados.



Me sumo a los comprovincianos que piden al municipio de Rivadavia como al Gobierno de la provincia, que potencien este lugar que sería un gran polo turístico, si se trabaja en un proyecto serio.