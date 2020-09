El dengue es un peligro latente en esta primavera. Hay que combatirlo.

Hace unos días leía en vuestro diario una carta, cuyo contenido me pareció muy importante. Se trata de la prevención por parte de todos los ciudadanos, comenzando desde los organismos estatales, sobre el combate frontal a cualquier tipo de enfermedad como en este caso el dengue. La población, tanto de San Juan como del país, está agotada con la situación que se vive por causa del Covid-19. Me refiero al aislamiento, llamado también "cuarentena", a la cantidad de dificultades que se imponen para no trasladarse dentro de la provincia y del país, como para salir simplemente a tener un rato de esparcimiento o hacer deportes.



Por todo esto y para evitar mayores problemas sanitarios, es que hay que estar en alerta. Me refiero a la enfermedad del dengue, transmitida por un mosquito infectado. Esto puede traer aún más más complicaciones, teniendo en cuenta que hay síntomas que se manifiestan de forma parecida, como por ejemplo la fiebre alta. Para colmo, se anuncia que esta primavera será muy calurosa y tendrá más días secos que lo acostumbrado. Esto facilita el caldo de cultivo para que los mosquitos abunden, más aún si no se toman las medidas de prevención adecuadas a nivel general como particular, es decir en cada domicilio.



Por tal motivo, resulta urgente que el Gobierno de la Provincia, como todos los municipios encaren una estrategia y se pongan al frente de este combate frontal contra el dengue y cualquier tipo de bacteria y virus que pueda invadir nuestra comunidad. Una campaña de comunicación para prevenir enfermedades sería el comienzo. Pero también, una fumigación permanente en toda la provincia, para evitar más problemas sanitarios y la responsabilidad social de mantener nuestras casas limpias, sin agua estancada, como uno de las acciones a tomar.



Es de esperar que de manera urgente esta preocupación que tienen muchos sanjuaninos, sea evacuada por el buen accionar de nuestras autoridades y la comunidad en su conjunto.

Por Ramón Ochova

Poeta - Periodista