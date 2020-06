Señor director:



Estamos en guerra contra enfermedades como el coronavirus y el dengue, entre otras. Por tal motivo, quiero llamar a la reflexión a las autoridades de los distintos departamentos de la provincia y a todos los sanjuaninos. Hace unas horas tuve que ir a Sarmiento por razones de trabajo. Los mosquitos no me dejaron en paz durante todo el tiempo que estuve en la Villa de Media Agua. La situación es siempre la misma en cualquier estación del año. Hay muchos focos de mosquitos en matorrales que rodean viviendas, al parecer abandonadas (foto), como también en lugares de producción chacarera. Según me dijeron algunos vecinos, no hay fumigación desde los ámbitos oficiales porque dicen que eso afectaría la producción agrícola. Sin embargo, existen fluidos químicos que no dañan los frutos y que no son nocivos para el ser humano. La pregunta ante estas nubes de mosquitos es ¿qué pasaría si aparecen mosquitos infectados con dengue con millones de insectos en la zona? ¿Existe una desinfección profunda en los transportes que llegan a la provincia desde otras que tienen el problema de dengue? Estas y muchas más son los interrogantes que los pobladores y visitantes se hacen en el departamento Sarmiento. Sin dudas, lo mejor es prevenir que lamentar. Las autoridades municipales como los vecinos y la provincia tendrían que reunirse y hacer un plan de acción para eliminar la plaga de mosquitos en el departamento y evitar enfermedades que son causantes de muerte.



Eugenio Rosenthal

DNI 6.209.287