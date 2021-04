Señor director:



Una "niebla" de temor, incertidumbre, inseguridad. Perdidos sin rumbo, como barco en la tormenta.



Es la imagen que viene a mí, pensando en el avance y estragos que comete el coronavirus, más, las noticias sobre la situación del país. ¿Así está casi todo el mundo? Pero más me interesa pensar en ¿cómo salimos nosotros los argentinos? Mezcla de porteños (¿engreídos?) y provincianos (¿sumisos?) perturbados. Encontrar un faro, una señal. No escuchar más el "¡ellos tienen la culpa!". No escuchar más - "¡no hay justicia!". ¡Los corruptos! la inflación, falta de trabajo, los planes, la vagancia, los ineptos, los políticos... ¡Basta!



Meditemos en silencio cada uno, desde su puesto, casa, su interioridad, su conciencia. ¿Qué puedo hacer? Controlar, controlar, descubrir, corregir, colaborar, organizar, dar de mí, sin esperar recibir, sólo la satisfacción de ver la luz y llegar a decir: ¡lo estamos logrando!



Beatriz del Alba

Poetisa