Masiva concurrencia en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo que reclamó contra la corrupción.

Al igual que en la mayoría de las capitales de provincia de todo el país, en San Juan una masiva concurrencia dejó de lado la indiferencia y se sumó al reclamo nacional que la ciudadanía hizo al Senado nacional, el martes último, por medidas a implementar dentro de la lucha contra la corrupción. La manifestación, que tuvo su epicentro en las calles circundantes a la Plaza 25 de Mayo, contó con una considerable cantidad de personas, que se sumaron espontáneamente a la convocatoria para manifestarse a favor de que el Senado avance en el tema del desafuero de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para poder allanar sus inmuebles en busca del dinero de la corrupción. También se pidió que la Cámara Alta del Congreso Nacional aprobara el proyecto de ley de "Extinción de dominio'' que permitirá al Estado nacional recuperar bienes obtenidos por la corrupción.



Como se sabe, al día siguiente, el Senado trató cada una de las medidas reclamadas, pero en una versión "light'', es decir que fue evidente que se llegaron a determinados acuerdos en búsqueda de conformar a oficialistas y opositores.



De todas formas el reclamo popular ejerció su presión y determinó que se avanzara en el camino de establecer acciones concretas contra los casos de corrupción de la anterior gestión de gobierno, y de los controles que deberán intensificarse a partir de ahora, para evitar nuevos casos en el futuro.



El desafuero de la ex presidente de la Nación, fue uno de los temas no resueltos, ya que en la opinión del propio presidente de bloque del Justicialismo, Miguel Angel Picheto, no hace falta implementar esta medida para que la Justicia prosiga con su tarea investigativa. Es decir que se puede investigar a un legislador inclusive, como ocurre en este caso, allanar sus inmuebles particulares, sin que haya necesidad de proceder con el desafuero.



Pichetto fue claro cuando le dijo a su exjefa partidaria que se quede tranquila, porque a diferencia del caso del desafuero del diputado De Vido, en Senadores no están dispuestos actuar de la misma forma que en la Cámara Baja. De la misma manera le dijo que se quedara tranquila ya que seguramente, a pesar de todo este proceso, va a poder ser candidata a presidente en las elecciones de 2019.



Dos afirmaciones para tener en cuenta y observar la forma en que se trabaja en política preservando posiciones y estructuras de poder.





Por Alfonso Uciardello Cáceres DNI 16.973.569