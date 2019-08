Señor director:



Por desgracia hay costumbres en muchas personas que son difíciles de erradicar. Suele verse en diferentes lugares del Gran San Juan cómo personas adultas, sin distinción de sexo, con manguera en mano, riegan la calle asfaltada a primera hora de la mañana o bien al caer la tarde. Esto ocurre todo el año, haga frío o calor. Tengo unas vecinas que tienen como tradición esa práctica. Pero no sé como decírselos. Creo que ya les dijeron que no se debe regar el asfalto de las calles, porque de esa manera se rompe, debido, en especial, a la mala calidad del mismo y porque además, no hace falta regarlas. Son costumbres que bien podrían erradicarse con buenas campañas sobre el cuidado del medio ambiente en la provincia y hasta con multas. Esperemos que las autoridades provinciales y municipales trabajen en este tema.





Lucila Bernales DNI 14.819.109