Señor director:



El riego por goteo es una necesidad imperiosa en San Juan. Las sequías cada vez son más prolongadas en el tiempo y el agua cada vez es más escasas. No podemos seguir con modelo que ya es arcaico de seguir utilizando tanta agua para regar a la antigua. Creo que tanto las autoridades provinciales, como municipales, regantes de fincas como la población en general, debemos adaptarnos a esta situación y lograr lo que otros países con geografías tan difíciles como la nuestra hicieron. Si vemos cómo avanzó Israel como otros países en materia de riego, deberíamos imitar el desarrollo de la sencilla tecnología que ofrece el riego por goteo. Cabe decir que en Israel como en otros países prevalece el desierto, por lo que desarrollaron métodos para lograr optimizar el vital recurso del agua. Por ese motivo y teniendo en cuenta que la sequía nos afecta a todos los habitantes de la provincia, es que se hace necesario comenzar a tomar decisiones políticas que nos lleven a una nueva era de economizar el agua con métodos como el riego por goteo. No será de un año para el otro. Pero debemos comenzar a trabajar en ello para que las próximas generaciones no tengan que emigrar por falta de agua.