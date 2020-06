Manuel Belgrano, figura de nuestra historia. El vencedor de Salta pertenecía a la estirpe de esos hombres que luchan en un presente con los ojos puestos en el porvenir. En uno de sus escritos "Memorias Económicas" establece pautas con el objeto de efectuar un cambio en las estructuras de entonces. El Dr. Mario Carlos Belgrano, sobrino tataranieto del general, le comentaba a Wilma Osella, que en una de sus memorias escritas en 1802 afirmaba: "todas las naciones cultas, se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus Estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir no solamente darle forma, sino atraer a la de extranjeros para efectuar lo mismo y después venderlas". Esto demuestra que uno de sus deseos era la industrialización del país. Además alentaba la construcción de barcos, astilleros, puertos, compañías de seguros, muelles etc. Quizás esos deseos lo impulsaron a crear la Escuela Náutica, Academia de Dibujo etc. Anhelaba por sobre todas las cosas la libertad en todos sus aspectos. Lo demuestra claramente cuando el 18 de enero de 1812 le escribió a José Gaspar Francia: "Amigo, la vida es nada si la libertad se pierde". En el Reglamento de Misiones establece los principios de igualdad entre nativos (indígenas) y españoles. Es la primera declaración de derechos que existe en el país. Deseaba la independencia de nuestra Patria porque este concepto formaba parte de su personalidad: independencia de juicio y decisión. En la batalla de Tucumán desobedeció las órdenes del Gobierno; algunos autores la llamaron "La desobediencia genial". El general Mitre dice que con ella se salva la Revolución, porque fue vital para la guerra de la emancipación. En una carta a Chiclana le dice: "Siempre se advierten los que están lejos de las balas. También son ellos los más a propósito para criticar la determinación de los jefes: por fortuna dan conmigo que me río de todo y hago lo que me dicta la razón, la justicia y la prudencia. Yo no busco la gloria sino la unión de los americanos y la prosperidad de la Patria". Belgrano ha sido la justicia, la libertad y la democracia, nuestra tierra debe ser la heredera del viejo continente, una nación cuyo nacimiento él previó y ayudó a concretar. De él se ha dicho: "La indiferencia fue su réquiem, la miseria su mortaja y la soledad su postrer cortejo". Murió cuando Tenía 50 años de edad, pero era como si hubiera vivido siglos, porque estaba de vuelta de todas las victorias y todos los olvidos. Sus últimos días tuvieron un amargo sabor de injusticia, por eso los homenajes que le debe rendir la posteridad necesitan tener un sentido reparador. Fue el eterno novio de la Patria, y la Patria, precisó que los años le entregaran para siempre su corazón. La Nación debe mantenerlo en el recuerdo, porque la Argentina no es patria de ingratos.

Carlos R. Buscemi

Escritor