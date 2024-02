Señor director:

Siempre suelo transitar por avenida Libertador en Rivadavia y paso por una de las tantas esquinas muy transitadas por esa zona. Era sábado alrededor de las 19.30 horas. De pronto veo un pizarrón con una leyenda de venta de semitones. Detrás, un muchacho con una gran sonrisa ofreciendo sus productos (que seguramente hizo con su familia) a los automovilistas. Con gusto le compré un semitón para llevar a casa. Esa situación no la vi nunca en esa esquina. Lo cierto fue que me hizo reflexionar sobre la dolorosa situación que vivimos los argentinos de pobreza. Pero también me hizo pensar en que el que quiere salir adelante lo hace trabajando y no siendo servil de gente que dedica su vida a aprovecharse del Estado para utilizar a las personas y buscar construir poder usando a los de menos recursos. Como conclusión observé en este joven tanta hidalguía, ganas de salir adelante, de construir un futuro personal y familiar con lo que llamamos "cultura del trabajo", que realmente me hizo sentir ganas de seguir luchando, no sólo por mí y por mi familia, sino también por mi país, Argentina, que amo tanto.