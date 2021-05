Señor director:

La enfermedad celíaca del adulto (Sprue nostras) es una enfermedad que tiene como características presentar una diarrea esteatorreica (exceso de grasa en la materia fecal, como asimismo adelgazamiento y anemia, y que mejora con dieta sin gluten. Existe una predisposición genética para sufrir esta enfermedad y es mucho más común en los familiares. Está provocada por la ingestión del gluten del trigo, cebada, centeno y avena y suele aparecer entro los 30 y 40 años de edad. La enfermedad celíaca presenta en su curso, recaídas y mejorías; pero si no se hace el tratamiento correspondiente, el enfermo empeora hasta fallecer. Realizando la dieta sin gluten, muchos de los enfermos se recuperan totalmente, y en otros pacientes la enfermedad se estaciona. El tratamiento de la enfermedad celíaca es de competencia médica, recordando que el paciente no debe consumir cereales en general en particular trigo, avena, cebada y centeno, aún en mejoría y nada de grasas hasta que la mejoría se manifiesta.

Dr Francisco Lázzaro

Médico - MP 1760