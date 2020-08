Señor director:



"Todos los problemas, son problemas de educación", dijo Domingo Faustino Sarmiento, el Maestro de América. Estás no son simples palabras. Están plasmadas en la Plaza 25 de Mayo. Y, esto es así, porque en este momento histórico que nos toca vivir como personas individuales, siendo parte de una sociedad provincial y nacional, debemos tener en cuenta lo importante de educarnos desde el seno familiar. Por esa razón es de vital importancia educar a los hijos en valores morales. Allí reside el corazón de una sociedad que necesita de un pueblo que sepa que la única manera de progresar es trabajando. No se puede admitir que jóvenes, con toda la fuerza e inteligencia que ofrece esa etapa de la vida, salgan a delinquir o hacer fila para cobrar un dádiva. Hay que enseñar, no hay que cansarse de predicar la paz, el respeto, el trabajo para ganarse el pan. Quizás no veremos frutos a corto plazo. Pero, sin dudas, veremos nuestra sociedad cambiada para bien en un poco más de tiempo.

Mirtha Llorio

DNI 12.375.794