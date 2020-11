Señor director:



Hace unos días leía en DIARIO DE CUYO una propuesta muy interesante. Se trata de que los peatones caminen en una sola dirección por las veredas y cambien a la vereda de enfrente como es de costumbre por la senda peatonal. De esa manera no se cruza la gente en las veredas que por lo general es a pocos centímetros. Eso es un atentado a la tan mentada distancia social, que se cumple muy poco o tan solo en ciertos lugares. Esto es así, porque al salir a las veredas, las personas hasta se rozan, con lo cual, lo que se hizo bien en un recinto, se pierde en la vía pública. No podemos perseverar en la negligencia. Debemos concebir nuevas estrategias para lograr evitar contagios. Esto es responsabilidad de todos, pero en especial del ámbito oficial, ya que a nadie le gusta que nos obliguen con amenazas de sanciones judiciales y policiales, porque vivimos en democracia. Y, en ese marco, debemos respetar los derechos y garantías ciudadanas y no estar comparándonos con países desarrollados en todo sentido. Creo que todo se puede hacer mejor en un marco de consenso y respeto mutuo entre ciudadanos y gobierno.

Leticia Marchesini

