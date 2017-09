Señor director:



Me dirijo a usted y a todos los lectores para hacerles saber sobre lo que considero una inquietud o mejor dicho un deseo. Pronto comenzaré mis estudios en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Esta facultad de la universidad es la más artística, con carreras relacionadas a la música, arte y filosofía, pero su edificio no lo demuestra. Un lugar en el que se estudian estas áreas debería reflejarlo. Le pido al gobierno municipal, provincial o a quien corresponda, que le dé otra imagen a ese lugar. Mi idea consiste en que los alumnos de artes puedan crear murales para poder integrar a los alumnos en el proyecto, sirviéndoles como tesis o trabajo y que el gobierno done los fondos. Para que las personas que pasen sepan que es un lugar creativo.