Qué feliz me haría poder abrazar, besar, ver a mis hijos. Qué feliz me haría que mis nietos me pidan otra vez que los lleve a la plaza. Cruzarme ver a mis amigos y charlar con ellos de cualquier cosa. Qué felicidad sería ir todas las mañanas a ese trabajo que todavía conservo, estar con mis compañeros, enfrentar los problemas, urdir respuestas, ver los desafíos. Qué felicidad sería irme hasta la esquina colorada y ver mis antiguos lugares, hoy cambiados por obra del progreso, pero siempre tan queridos. Por si el "Pirincho'' me para y me avisa que este sábado festejamos el cumpleaños de alguno de los del grupo. Porque esos encuentros auguran una velada alegre, meta canto, guitarra, chanzas, recuerdos y anécdotas. Qué feliz, por Dios, que alguno de los más viejos me traiga memorias de mi padre, de mi abuelo, a los que poco disfruté. Qué no daría por circular libremente por donde se me antoje, sin pensar que me pueden parar y sacarme el auto. O juntarme cada tanto con los amigos que el deporte me dio, cuando era periodista. O con los que acumulé en los lugares por donde anduve. Aquellos, por ejemplo, con los que compartimos no sólo las horas de recreo y café en lo de don López, el cantinero de la EPET 4, sino también el fútbol que despuntábamos en el camping de UDAP, y aquellos furibundos desafíos con los alumnos. Qué cuando llegue el diez de noviembre, pueda reunir a todos en mi casa y darle farra hasta el amanecer. Agarrar la bicicleta y enfrentar las primeras estribaciones de los cerros de Zonda, o llegar, si me dan las piernas, hasta el Cerro Blanco y pegar la vuelta por Ullum. Juntarme con mis hermanos, sus hijos. Ir a la cancha. Sería muy feliz, si mañana mismo pudiese hacer esto y otras cosas, que han dibujado el álbum de mi vida. Pero sus páginas hoy se han detenido, por esta forzosa cuarentena y aquello tan lindo, hoy se mandó a guardar. Sin embargo, a pesar de ser un bajón, el acampe obligado tuvo algo bueno. Traernos la calma y la retrospectiva. Para que volvamos sobre los pasos que hemos dado, y nos demos cuenta los felices que éramos, sin ser plenamente conscientes de ello. Pero saber también que esto va a pasar, y entonces no perderemos la oportunidad de apretar con más fuerza esos cachos de felicidad, que hoy extrañamos. Como creo que, cuando pase la pandemia, tal vez nos demos cuenta que este parate sirvió para +ver+ mejor lo que nos rodea, oír el canto limpio de los pájaros, saber que los cóndores volvieron a los cerros cercanos, que todas las aguas recobraron su color, que los peces salieron a la superficie a saltar de alegría, que los alces pasearon por las calles deshabitadas de algún pueblo, y que los cielos se limpiaron y recobraron el estado natural que Dios les dio. Sobre todo añoraremos este tiempo en que los hombres de todo el mundo nos sentimos más hermanados, habitando estos "desiertos densamente poblados'' (al decir de Miguel Wyñazky) que son hoy nuestras ciudades, sin considerar raza, credo, religión, ni distancias. Sería maravilloso que aquello, que nos hacía felices, volviera intacto, y esto que descubrimos ahora, no se vaya con el virus. Será como cuando uno se va para el campo, se tira cara al cielo y disfruta ese estado de desnuda libertad que nos da la naturaleza, y no se cansa de agradecer a Dios, el simple hecho de poder vivirlo.





Por Orlando Navarro

Periodista