Señor director:



Acabo de leer en el suplemento infantil "Cuyito", del domingo 27 de mayo pasado, un cuento titulado "El zorro y el cuervo", el que, palabras más, palabras menos, es el mismo publicado en DIARIO DE CUYO el domingo 13 de agosto de 2017. En aquella oportunidad, como lo hago ahora, aclaré que tal cuento es la versión en castellano de la fábula "El cuervo y el zorro" (en francés originario, Le corbeau et le renard) del famosísimo fabulista y poeta La Fontaine (1621-1695), cuyo nombre no aparece ni apareció entonces, lo que no está bien. Así lo creo. A mi modesto entender debe editarse con el nombre del real autor para mejor y completa ilustración de los lectores, los que como yo y como miles, adultos y menores, nos instruimos y nos deleitamos leyendo buena literatura.