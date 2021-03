Señor director:



Cada vez que hay una tormenta, la lluvia se encarga de desnudar la falta de prevención que hay en toda la provincia, cuando se trata de hacer desagües para que el agua fluya hacia lugares donde no haga daño a las poblaciones urbanas y rurales. Siempre pasa lo mismo, calles que parecen ríos, barrios y villas aisladas y un sin fin de problemas que hacen sufrir a miles de comprovincianos. Es cierto que en San Juan las lluvias son escasas. Pero no por ello dejan de formarse tormentas que suelen traer destrucción y múltiples daños en zonas productivas como en lugares urbanos. Todo ello por falta de obras que permitan la evacuación rápida del agua de tormentas. Pasan los años, las décadas y no se conocen proyectos de redes pluviales en la provincia. Estamos en el siglo XXI y cualquier ciudad del mundo trabaja normalmente cuando llueve. En San Juan, se para casi todo por un fenómeno que en otros sitios son del diario vivir. Es de esperar que dejemos de pensar que vivimos en una aldea para tener conciencia de que vivimos en un Gran San Juan con más de medio millón de habitantes y con tendencia a crecer. No es posible que se carezca de prevención ante situaciones de fenómenos naturales.

Luis Sepúlveda

DNI 11.893.056