Señor director:



Somos un grupo grande de devotos y promesantes de Santa Bárbara. Queremos manifestar el dolor y descontento que hay en todos los feligreses. Esto es debido a la mala respuesta obtenida por parte de aquellos a los que les corresponde atender pastoralmente a una comunidad de cristianos, que asisten a un lugar tan lejano como inhóspito, para vivir una novena, plenamente espiritual. Es decir, el poder compartir el rezo del Santo Rosario en la novena en honor a Santa Bárbara y participar de la Santa Misa. Pero este año no fue así. Nos encontramos con la triste novedad que jamás había ocurrido en Mogna, "no hubo sacerdotes para todas las noches''. ¿Es posible que la Iglesia no le de importancia a una fiesta patronal que congrega a unas 25.000 personas? Mucha gente cabalgó entre cerros y quebradas para llegar. También hubo ciclistas que recorrieron más de 40 kilómetros para asistir. Esta es nuestra queja y malestar. Esperamos que esta situación no se vuelva a repetir, por respeto a todos los fieles.