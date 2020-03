Señor director:

He advertido que en algunos sectores del Gran San Juan el alumbrado público es deficiente ya sea por el mal estado de las farolas o porque las luminarias no han sido renovadas como en otros sectores. Debemos estar conciente que la iluminación no es un adorno, sino un elemento de seguridad para la población. Bien se dice que en lugares bien iluminados es mucho menos la incidencia de actos de delincuencia.



Solo pido a los jefes comunales de estos departamentos que realicen relevamientos a fin de determinar los sectores a los que hago referencia, ya que son muchos y no podría mencionarlos en este espacio.



En las campañas electorales todos hablaron de mejorar este servicio, por lo que ha llegado el momento de cumplir con ese objetivo en beneficio de la comunidad.



Marcela del Carmen Quiroga DNI 18.023.887