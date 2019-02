Señor director:



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que Francia no podría prescindir del glifosato al 100% dentro de tres años, ya que considera que no es factible y que mataría la agricultura francesa, ya que hay zonas que no tienen alternativas. Estas palabras contrastan con lo que el mismo Macron repetía antes de ser presidente, cuando insistía en que Francia dejaría el glifosato en un período de tres años (en 2021). No obstante, ahora ha insistido en que se ayudará a los agricultores que quieran dejar el glifosato y se insistirá en usar alternativas cuando éstas existan. En noviembre 2017, la Unión Europea pudo renovar la autorización del glifosato por 5 años, gracias a que el ministro alemán de Agricultura cambió su voto en el último momento. Francia fue uno de los países que más presionó para que no se renovara la autorización de este herbicida y ahora es su presidente quien reconoce que hay falta de alternativas en muchas zonas. Pienso que los políticos deberían dejar los debates sobre cuestiones técnicas a los expertos y no hacer de ellos titulares de la prensa nacional e internacional. Muchas veces estaría mejor calladitos.





Domingo Martínez DNI 71.246.596